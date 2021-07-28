Во Львове внутри советского Монумента славы нашли "капсулу времени": о чем там говорится

Во Львове демонтировали советский Монумент славы. После чего внутри скульптуры обнаружили так называемую "капсулу времени" с посланием, которое предназначалось для потомков от тех, кто закладывал памятник в 1970-х годах.

Об этом сообщает музей "Территория террора" на своей странице в Facebook .

Отметим, что Монумент славы с улицы Стрыйской был перемещен в музей "Территория террора".

Второй список включает 54 имени - "Список передовиков производства, ветеранов труда и войны, участников освобождения и восстановления промышленности г. Львова".

Сотрудники музея открыли капсулу и в ней оказались два списка. Первый список состоит из 108 имен, и он называется "Список передовиков производства Львовского паравозо-вагоноремонтного завода имени ХХII съезда КП Украины".

Напомним, на вершине Говерлы нашли записки, оставленные в 1970-х детьми из секретного военного городка. Их написали школьники, которые покорили высшую точку украинских Карпат.

Ребята написали свои фамилии на бумажке и положили ее в бутылку. Интересно, что в бутылке были записки, датированные разным временем.

Мы также писали о том, что в Украине раскопали 300-тысячелетний зуб мамонта. Ископаемое было найдено на берегу Днестра.