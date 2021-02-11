У Львові через сніг в магазині обвалився дах: відео з місця НП
У Львові в четвер, 11 лютого, біля супермаркету "Рукавичка", обвалився дах добудови, яка знаходилася з боку магазину. Інцидент стався о 17:30 на вулиці Луганська 6 у магазині "Гора".
Про це повідомляє "Варта1".
Сніг у Львові обрушив в магазині дах (фото: varta1.com.ua)
На місце НП приїхали рятувальники і патрульна поліція міста. Відомо, що у приміщенні на той момент перебувала співробітниця магазину, але вона, на щастя, не постраждала.
Сніг у Львові обрушив в магазині дах (фото: varta1.com.ua)
За словами працівників служби ДСНС, жінку вивели з магазину, вона не травмувалася, але зараз знаходиться в стані шоку.
Сніг у Львові обрушив в магазині дах (відео: YouTube)
Зазначимо, що Львів продовжує засипати снігом вже п'ятий день. Місцева влада закликала жителів міста залишатися вдома і працювати дистанційно. За останні два дні в місті випала місячна норма опадів.
При цьому розчищений тільки центр Львова, жителям іншої частини міста доводиться пробиратися через півметрові замети.
За прогнозами синоптиків, снігопади триватимуть ще дві доби, а на вихідних почнуться серйозні морози. Стовпчики термометрів опустяться до -12... -15 градусів.
Нагадаємо, негода в Україні розігралася в значній частині країни. Снігопад у столиці не припиняється четверту добу, у західних регіонах через сніжну бурю ввели обмеження руху транспорту.