Во Львове рухнула часть фасада дома на крышу магазина, из которого выходил человек (фото)

Во Львове отвалилась часть фасада здания и упала прямо на козырек магазинчика, расположенного в подвале дома. Как раз в момент обрушения из помещения выходил человек, который не пострадал только чудом.
Об этом 17 февраля говорится в сообщении на Facebook-странице паблика "Горячая линия города Львова".
Инцидент произошел в здании на улице Лычаковская, 113. Фото с места происшествия выложил в сети Роман Ярошевич.
На кадрах видно, что после падения на козырек магазина части лепнины, украшавшей фасад над окном на втором этаже, вагонка-черепица изрядно погнулась от удара "булыжника".
Также заметно, что на здании в разных местах отбита штукатурка, открыто "красуется" кирпичная кладка.
По словам львовянина, лепнина на старинном здании уже давно в плохом состоянии, и грозила обвалиться в любой момент.
Жители дома обращались к коммунальщикам с призывом провели необходимые ремонтные работы, но ничего не было сделано.
"Лычаковская 113, часть упала как раз когда человек выходил из магазина, повезло что сделан крепкий козырек. Фасад в таком состоянии уже несколько лет, жаловались в ЛКП и на горячую линию, результата 0", - говорится в публикации.
Во Львове со здания на Лычаковской обвалилась часть фасада и упала на магазин (фото: facebook.com/groups/hotline.lviv)
В комментариях к посту пользователи сети отмечают, что сегодня также произошел случая обвала "бляхи" со здания на улице Джорджа Вашингтона, которая, к счастью, никого из прохожих не зацепила.
Ранее сообщалось, что в Киеве знаменитый кинотеатр "Киевская Русь" стал разваливаться на глазах, и упавшая облицовка разбила авто под зданием.
Также мы писали о том, что перед этим в метро Харькова в час пик обвалился потолок.