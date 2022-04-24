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Во Львове раскрасили за одну ночь почти 6 тысяч яиц и создали шедевр: смотрите, что из этого получилось

Во Львове кулинары создали невероятную картину из яиц (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Во Львове кулинары !FEST: продуктовая миссия вместе с World Central Kitchen создали из писанок огромную картину. Для этого им пришлось за одну ночь покрасить почти 6 тысяч яиц.

Видео шедевра опубликовали на странице Fest в Facebook.

"Раскрасили 5760 яиц за одну ночь! Повара накрасились на всю жизнь вперед! Приготовили вкусности для тех, кто временно потерял свой дом. Так как паску и писанку должен скушать каждый!" – рассказали кулинары.

Из раскрашенных яиц кулинары выложили огромный тризуб в цветах национального флага Украины – желто-голубой.

В комментариях пользователи пришли в восторг от такой инициативы и настоящего шедевра.

А в холдинге напомнили, что все рестораны и кафе FEST в воскресенье будут угощать паской всех своих гостей.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как в Киеве Музей Майдана организовал для деток-переселенцев мастер-класс по раскрашиванию писанок и что из этого получилось.

А также мы писали о том, что историки объяснили, как раньше назывался традиционный пасхальный хлеб и чем он отличался от современной паски.

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