ru ua
Пт, 22 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Дети после оккупации и бомбардировок создали писанки к Пасхе: посмотрите на эти фото

Новина українською →
Пятница 22 апреля 2022 20:04
Дети после оккупации и бомбардировок создали писанки к Пасхе: посмотрите на эти фото Дети после бомбардировок учились делать писанки (РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Киеве дети вынужденных переселенцев и военных создали свои красивые уникальные писанки к Пасхе. Для них организовали мастер-класс с профессиональными мастерицами в информационно-выставочном центре Музея Майдана.

Как это было и какие чудесные писанки создали детки – смотрите в нашем фоторепортаже.

В этом году к расписыванию писанок пригласили деток вынужденных переселенцев, которые убежали от вражеских бомбардировок и оккупации, воинов терробороны Киева.

Профессиональные мастерицы провели мастер-класс и предложили детям создать собственные шедевры по традиционным технологиям создания украинской писанки.

Также деткам рассказали о региональных особенностях и предложили создать свой уникальный орнамент на основе традиционных символов.

Как рассказали работники Музея Майдана и волонтеры, этими писанками украсят алею Героев Небесной Сотни. Традиционно, возле каждого портрета разместят по одной писанке.

Дети после оккупации и бомбардировок создали писанки к Пасхе: посмотрите на эти фотоДети после оккупации и бомбардировок создали писанки к Пасхе: посмотрите на эти фотоДети после оккупации и бомбардировок создали писанки к Пасхе: посмотрите на эти фотоДети после оккупации и бомбардировок создали писанки к Пасхе: посмотрите на эти фотоДети после оккупации и бомбардировок создали писанки к Пасхе: посмотрите на эти фотоДети после оккупации и бомбардировок создали писанки к Пасхе: посмотрите на эти фотоДети после оккупации и бомбардировок создали писанки к Пасхе: посмотрите на эти фотоДети после оккупации и бомбардировок создали писанки к Пасхе: посмотрите на эти фотоДети после оккупации и бомбардировок создали писанки к Пасхе: посмотрите на эти фотоДети после оккупации и бомбардировок создали писанки к Пасхе: посмотрите на эти фотоДети после оккупации и бомбардировок создали писанки к Пасхе: посмотрите на эти фотоДети после оккупации и бомбардировок создали писанки к Пасхе: посмотрите на эти фотоДети после оккупации и бомбардировок создали писанки к Пасхе: посмотрите на эти фотоВ Киеве дети вынужденных переселенцев раскрасили писанки для алеи Героев Небесной Сотни

Напомним, ранее мы писали о том, что психолог объяснила, почему нужно отмечать большие праздники даже в условиях войны.

А также рассказывали о том, как можно сделать писанки дома – из того, что есть под рукой на каждой кухне.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пасха фоторепортаж
LITE
Украинская блогерша распространяет фейки про ВСУ и решила сбежать в РФ
Украинская блогерша распространяет фейки про ВСУ и решила сбежать в РФ