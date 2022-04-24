У Львові розфарбували за одну ніч майже 6 тисяч яєць і створили шедевр: дивіться, що з цього вийшло

У Львові кулінари !FEST: продуктова місія разом з World Central Kitchen створили з писанок величезну картину. Для цього їм довелося за одну ніч пофарбувати майже 6 тисяч яєць.

А в холдингу нагадали, що всі ресторани та кафе FEST в неділю пригощатимуть паскою всіх своїх гостей.

У коментарях користувачі прийшли в захват від такої ініціативи та справжнього шедевра.

"Розфарбували 5760 яєць за одну ніч! Кухарі нафарбувалися на все життя вперед! Приготували смаколики для тих, хто тимчасово втратив свій будинок. Бо паску і писанку повинен з'їсти кожен!" - розповіли кулінари.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як у Києві Музей Майдану організував для діток-переселенців майстер-клас з розфарбовування писанок і що з цього вийшло.

А також ми писали про те, що історики пояснили, як раніше називався традиційний великодній хліб і чим він відрізнявся від сучасної паски.