Во Львове раскрасили за одну ночь почти 6 тысяч яиц и создали шедевр: смотрите, что из этого получилось

Во Львове кулинары !FEST: продуктовая миссия вместе с World Central Kitchen создали из писанок огромную картину. Для этого им пришлось за одну ночь покрасить почти 6 тысяч яиц.

"Раскрасили 5760 яиц за одну ночь! Повара накрасились на всю жизнь вперед! Приготовили вкусности для тех, кто временно потерял свой дом. Так как паску и писанку должен скушать каждый!" – рассказали кулинары.

Из раскрашенных яиц кулинары выложили огромный тризуб в цветах национального флага Украины – желто-голубой.

В комментариях пользователи пришли в восторг от такой инициативы и настоящего шедевра.

А в холдинге напомнили, что все рестораны и кафе FEST в воскресенье будут угощать паской всех своих гостей.