У Львові розфарбували за одну ніч майже 6 тисяч яєць і створили шедевр: дивіться, що з цього вийшло

У Львові кулінари !FEST: продуктова місія разом з World Central Kitchen створили з писанок величезну картину. Для цього їм довелося за одну ніч пофарбувати майже 6 тисяч яєць.

Відео шедевра опублікували на сторінці Fest в Facebook.

"Розфарбували 5760 яєць за одну ніч! Кухарі нафарбувалися на все життя вперед! Приготували смаколики для тих, хто тимчасово втратив свій будинок. Бо паску і писанку повинен з'їсти кожен!" - розповіли кулінари.

З розфарбованих яєць кулінари виклали величезний тризуб у кольорах національного прапора України - жовто-блакитний.

У коментарях користувачі прийшли в захват від такої ініціативи та справжнього шедевра.

А в холдингу нагадали, що всі ресторани та кафе FEST в неділю пригощатимуть паскою всіх своїх гостей.