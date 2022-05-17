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Во Львове пьяный водитель совершил ДТП и звонил жене с ключей от домофона (видео)

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Львів, Вторник 17 мая 2022 19:18
Во Львове пьяный водитель совершил ДТП и звонил жене с ключей от домофона (видео) Во Львове мужчина звонил дружиче через ключи (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове нетрезвый водитель въехал в припаркованное авто. Когда патрульные выясняли обстоятельства ДТП, он звонил жене через ключи от домофона.

Видео опубликовала патрульная полиция Львовской области.

Сообщается, что ДТП произошло 16 мая на улице Скрипника. 53-летний житель Львова на автомобиле Mercedes-Benz въехал в припаркованный автомобиль Peugeot Boxer.

"Патрульные, которые приехали на место происшествия, сразу заметили у водителя признаки сильного алкогольного опьянения. Поведение мужчины было очень странным. Он пытался кому-то позвонить, но не с мобильного, а через ключи от домофона. Мужчина едва держался на ногах", - рассказали патрульные.

Также водитель не осознал, что совершил ДТП, спросил, почему патрульные его остановили. От проверки на состояние алкогольного опьянения на Drager в присутствии свидетелей он отказался.

Инспекторы составили на мужчину два протокола - за ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) КуоАП.

Ранее мы сообщали, что во Львове комик пошутил о смерти воинов ВСУ.

Также мы писали, пьяный водитель фуры проехал на красный свет и разбил 31 автомобиль.

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Львов полиция
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