Во Львове пьяный водитель совершил ДТП и звонил жене с ключей от домофона (видео)

Во Львове нетрезвый водитель въехал в припаркованное авто. Когда патрульные выясняли обстоятельства ДТП, он звонил жене через ключи от домофона.

Сообщается, что ДТП произошло 16 мая на улице Скрипника. 53-летний житель Львова на автомобиле Mercedes-Benz въехал в припаркованный автомобиль Peugeot Boxer.

"Патрульные, которые приехали на место происшествия, сразу заметили у водителя признаки сильного алкогольного опьянения. Поведение мужчины было очень странным. Он пытался кому-то позвонить, но не с мобильного, а через ключи от домофона. Мужчина едва держался на ногах", - рассказали патрульные.

Также водитель не осознал, что совершил ДТП, спросил, почему патрульные его остановили. От проверки на состояние алкогольного опьянения на Drager в присутствии свидетелей он отказался.

Инспекторы составили на мужчину два протокола - за ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) КуоАП.