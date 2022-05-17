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У Львові п’яний водій скоїв ДТП та телефонував дружині з ключів від домофону (відео)

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Львів, Вівторок 17 травня 2022 19:18
У Львові п’яний водій скоїв ДТП та телефонував дружині з ключів від домофону (відео) У Львові чоловік дзвонив дружичі через ключі (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові нетверезий водій в’їхав у припарковане авто. Коли патрульні з’ясовували обставини ДТП, він намагався телефонував дружині через ключі від домофона.

Відео опублікувала патрульна поліція Львівської області.

Повідомляється, що ДТП сталася 16 травня на вулиці Скрипника. 53-річний мешканець Львова на автомобілі Mercedes-Benz в’їхав у припаркований автомобіль Peugeot Boxer.

"Патрульні, які приїхали на місце події, одразу помітили у керманича ознаки сильного алкогольного сп’яніння. Поведінка чоловіка була дуже дивною. Він намагався комусь зателефонувати, але не з мобільного, а через ключі від домофона. Чоловік ледь тримався на ногах", - розповіли патрульні.

Також водій не усвідомив, що вчинив ДТП, запитав, чому патрульні його зупинили. Від перевірки на стан алкогольного сп’яніння на Drager у присутності свідків він відмовився.

Інспектори склали на чоловіка два протоколи - за ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) та ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.

Раніше ми повідомляли, що у Львові комік пожартував про смерть воїнів ЗСУ.

Також ми писали, п'яний водій фури проїхав на червоне світло і розбив 31 автомобіль.

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Львів полиция
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