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Во Львове комик пошутил о смерти воинов ВСУ. Теперь его настигла расплата

Новина українською →
Львов, Понедельник 16 мая 2022 16:59
Во Львове комик пошутил о смерти воинов ВСУ. Теперь его настигла расплата Коллаж РБК-Украина: Комик Олег Грюндик пошутил о смерти военных
Автор: Светлана Мащенко

Комик Олег Грюндик решил, что во время войны шутка о погибших на поле боя украинских защитниках будет уместной. Его он произнес во Львове, в бомбоубежище. Расплата быстро догнала "юмориста", теперь он искренне извиняется перед всем украинским народом.

Смотрите видео, как это было - в материале Styler.

Грюндик выступил на Stand Up STREAM во львовском клубе-бомбоубежище СULT Comedy Hall. Видео с мероприятия и полное выступление комика можно увидеть на YouTube-канале STAND UP Battle Club.

Он пошутил, что семьям погибших воинов ВСУ компенсируют 15 млн грн, а средства они (по аналогии с "тысячей за вакцинацию") смогут потратить на "книги, кинотеатры, спортзал". При этом зрители в зале засмеялись.

А вот та самая шутка, за которую Грюндику теперь стыдно.

Теперь Грюндик извиняется

В своем Instagram Грюндик принес извинения и объяснил, что никого не имел целью обидеть.

"Я видел это смешным. Жаль, что так случилось, что не все это увидели смешным", - сказал Олег и пообещал лучше думать, о чем шутить.

Но этим история не закончилась. Грюндика нашли и тут он уже извинился "от всей души".

Стендапер говорит, что будет учиться на своих ошибках, ведь это его судьба.

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