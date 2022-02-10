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Пьяный водитель фуры проехал на красный свет и разбил 31 автомобиль

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Четверг 10 февраля 2022 12:21
Пьяный водитель фуры проехал на красный свет и разбил 31 автомобиль Последствия аварии в Германии, вызванной пьяным водителем грузовика (Фото: jalopnik.com)
Автор: Александр Мороз

Пьяный водитель грузовика стал причиной масштабной аварии в городке Фюрт, неподалеку от Нюрнберга (Германия). 50-летний водитель проехал на красный свет, а затем врезался в здания и автомобили, вызвав несколько больших пожаров.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Associated Press.

Водитель сначала проехал на красный свет на перекрестке, задев при этом один автомобиль, после чего протаранил множество автомобилей - одни вбивал в стены окружающих зданий, а другие просто заталкивал в припаркованные машины.

Пьяный водитель фуры проехал на красный свет и разбил 31 автомобиль

Сообщается о трех пострадавших, хотя все могло быть гораздо хуже - из загоревшегося дома удалось оперативно эвакуировать жильцов. Денежный ущерб пока не подсчитан, но учитывая 31 разбитый либо сожженный автомобиль, сумма будет астрономической.

По результатам медицинского освидетельствования оказалось, что уровень алкоголя в крови мужчины в несколько раз превышал установленный законом предел. По данным полиции, водитель — 50-летний гражданин Турции, не имеющий в Германии постоянного места жительства. Разумеется, учитывая серьезность аварии, его тут же арестовали.

Пьяный водитель фуры проехал на красный свет и разбил 31 автомобиль

Напомним, что за 2021 год системы камер автофиксации зарегистрировали 2,6 млн. штрафов на общую сумму более одного миллиарда гривен. В сравнении с предыдущим годом, количество зафиксированных нарушений существенно увеличилось, также выросла доля неоплаченных штрафов.

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