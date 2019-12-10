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Во Львове пьяный работник СБУ колесил по городу: еле говорил и падал

STYLERЖизнь    10.12.2019 - 20:43
Во Львове пьяный работник СБУ колесил по городу: еле говорил и падал
Во Львове пьяный чиновник сел за руль (фото: diariodamidia.com.br)

Во Львове патрульные остановили авто с пьяным СБУшником

Во Львове патрульные остановили автомобиль за рулем которого пребывал пьяный в стельку работник СБУ. О водителе в состоянии алкогольного опьянения в полицию сообщили неравнодушные горожане, которые и обратили внимание копов на BMW. Об этом на странице в Facebook сообщает Управление службы безопасности Украины во Львовской области.

На улице Каховской обнаружили упомянутое транспортное средство. Как выяснилось, водитель действительно имел сильные признаки алкогольного опьянения: от него несло перегаром и он еле двигался. Однако 36-летний мужчина отказался давать какие-либо документы и демонстрировал полицейским удостоверение работника одной из служб. Об этом и сообщили патрульные.

Проверку на алкодрагере водитель проходить отказался На него внесли постановление за отсутствие документов и составили протокол за управление в нетрезвом состоянии.

По данному факту начальником Управления Службы безопасности Украины во Львовской области инициировано служебное расследование. В случае подтверждения указанного инцидента будет решаться вопрос об освобождении указанного сотрудника из органов СБ Украины.

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