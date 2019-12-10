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У Львові п'яний працівник СБУ їздив по місту: ледве говорив і падав

STYLERЖиття    10.12.2019 - 20:43
У Львові п'яний працівник СБУ їздив по місту: ледве говорив і падав
У Львові п'яний чиновник сів за кермо (фото: diariodamidia.com.br)

У Львові патрульні зупинили авто з п'яним СБУшником

У Львові патрульні зупинили автомобіль, за кермом якого перебував п'яний працівник СБУ. Про водія в стані алкогольного сп'яніння в поліцію повідомили небайдужі городяни, які звернули увагу копів на BMW. Про це на сторінці в Facebook повідомляє Управління служби безпеки України у Львівській області.

На вулиці Каховській виявили згаданий транспортний засіб. Як з'ясувалося, водій дійсно мав сильні ознаки алкогольного сп'яніння: від нього несло перегаром і він ледве рухався. Проте 36-річний чоловік відмовився давати які-небудь документи і демонстрував поліцейським посвідчення працівника однієї зі служб. Про це й повідомили патрульні.

Перевірку на алкодрагері водій відмовився проходити На нього внесли постанову за відсутність документів і склали протокол за керування в нетверезому стані.

За даним фактом начальником Управління Служби безпеки України у Львівській області ініційовано службове розслідування. У разі підтвердження зазначеного інциденту буде вирішуватися питання про звільнення зазначеного працівника з органів СБ України.

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