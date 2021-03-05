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Во Львове пьяные музыканты горланили песни на русском языке: прохожие не сдержались (видео)

Автор: Styler

Во Львове уличные и пьяные музыканты исполняли песни на русском языке в центре города. Прохожие попросили их прекратить музицирование, а далее возник конфликт.

Об этом сообщила Виктория Шевчук, опубликовав видео инцидента в Facebook.

Вначале к музыкантам подошла девушка, она и попросила певца "не выражаться на языке агрессора" в общественном месте.

Происходящее девушка снимала на видео и опубликовала в социальную сеть. Через несколько часов на музыкантов напали, сломали музыкальный инструмент и избили. Сам артист громко заявил, что имеет полное право петь на русском языке.

"Кто мне лично запретит выражать таким образом свое творчество?" - сказал уличный музыкант.

Также он был против, что его снимали на камеру без его разрешения.

В конце видео оказалось, что русскоязычную песню заказал один из слушателей. К слову, сам музыкант общался на украинском языке.

Во Львове музыканты горланили песни на русском языке

Как мы писали ранее, в сети появилось видео языкового скандала, который разгорелся в Одессе в магазине одежды. Дело в том, что продавец отказалась обслуживать покупательницу на русском языке.

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