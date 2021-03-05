RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Львові п'яні музиканти горланили пісні російською мовою: перехожі не стрималися (відео)

Автор: Styler

У Львові вуличні і п'яні музиканти виконували пісні російською мовою в центрі міста. Перехожі попросили їх припинити музикування, а далі виник конфлікт.

Про це повідомила Вікторія Шевчук, опублікувавши відео інциденту в Facebook.

Спочатку до музикантів підійшла дівчина, вона і попросила співака "не висловлюватися мовою агресора" в громадському місці.

Дівчина знімала на відео ситуацію і публікувала в соціальну мережу. Через кілька годин на музикантів напали, зламали музичний інструмент і побили. Сам артист голосно заявив, що має повне право співати російською мовою.

"Хто мені особисто заборонить виражати таким чином свою творчість?" - сказав вуличний музикант.

Також він був проти, що його знімали на камеру без його дозволу.

В кінці відео виявилося, що російськомовну пісню замовив один зі слухачів. До речі, сам музикант спілкувався українською мовою.

У Львові музиканти горланили пісні російською мовою

Як ми писали раніше, в мережі з'явилося відео мовного скандалу, який розгорівся в Одесі в магазині одягу. Справа в тому, що продавець відмовилася обслуговувати покупця російською мовою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Львіврусский язык
Читайте також
У Львові киянин розтрощив огорожу Меморіалу Небесної сотні: відео витівки вандала
Під Львовом п'яний водій розтрощив лопатою авто патрульних: відео інциденту
Прогноз погоди