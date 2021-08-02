UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Во Львове пронесся страшный ураган: двое людей погибли на месте

Автор: Людмила Жукова

Во Львове 1 августа бушевал мощный ураган. В результате него в Стрыйском парке погибли на месте парень и девушка.

Об этом сообщается на сайте Львовского городского совета.

Отмечается, что во время урагана в парке на молодых людей упало дерево, они в этот момент сидели на лавочке.

"От полученных травм мужчина и женщина погибли на месте. Известно, что мужчине было 20 лет, а девушке - 18 лет. Парень и девушка в момент падения дерева сидели на скамейке. Обстоятельства происшествия выясняют", - говорится в сообщении.

Как бушевала стихия

Также зафиксированы случаи падения деревьев на автомобили. Это произошло на улицах Головатого, Трускавецкая, Князя Романа.

"На углу Карманского и Ярославенко упало дерево. Движение по Ярославенко в направлении Панаса Мирного затруднено", - сообщил в Facebook Игорь Зинкевич.

Во Львове от урагана падали деревья (фото: facebook.com/igor.zinkevych)

Также Игорь Зинкевич опубликовал видео, где можно наблюдать, как бушевала стихия.

Как вести себя во время грозы, чтобы не пострадать:

  • Если вы дома, закройте все окна и двери, в помещении должно быть сквозняка, чтобы не привлечь шаровую молнию.
  • Если вы в авто, переждите там, но не паркуйтесь возле высоких деревьев или конструкций. Желательно опустить/снять антенну, закрыть окна, остановиться и переждать непогоду.
  • Можно переждать непогоду в доме с громоотводом.
  • Если вы в поле, лучше найдите углубление. Желательно, чтобы место было сухим, ведь влажная земля сильнее проводит электричество. Не ложитесь, лучше присядьте, чтобы иметь как можно меньше площади прилегания к земле.
  • Выключите все электрические приборы из сети.

Как мы ранее писали, Украину накрыла непогода, в результате которой без света остались 529 населенных пунктов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львовураган