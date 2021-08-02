Во Львове пронесся страшный ураган: двое людей погибли на месте

Отмечается, что во время урагана в парке на молодых людей упало дерево, они в этот момент сидели на лавочке.

"От полученных травм мужчина и женщина погибли на месте. Известно, что мужчине было 20 лет, а девушке - 18 лет. Парень и девушка в момент падения дерева сидели на скамейке. Обстоятельства происшествия выясняют", - говорится в сообщении.

Как бушевала стихия

Также зафиксированы случаи падения деревьев на автомобили. Это произошло на улицах Головатого, Трускавецкая, Князя Романа.

"На углу Карманского и Ярославенко упало дерево. Движение по Ярославенко в направлении Панаса Мирного затруднено", - сообщил в Facebook Игорь Зинкевич.

Во Львове от урагана падали деревья (фото: facebook.com/igor.zinkevych)

Также Игорь Зинкевич опубликовал видео, где можно наблюдать, как бушевала стихия.

Как вести себя во время грозы, чтобы не пострадать: