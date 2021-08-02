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Дожди и грозы бушевали в Украине. Без света остались более 500 населенных пунктов

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Киев, Понедельник 02 августа 2021 08:08
Дожди и грозы бушевали в Украине. Без света остались более 500 населенных пунктов Фото: Украину накрыла непогода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Вчера Украину накрыла непогода, в результате которой без света остались 529 населенных пунктов. Обесточены дома в 7 областях страны.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

В частности, без света остались населенные пункты во Львовской области - 298, Закарпатской - 90, Ивано-Франковской - 57, Тернопольской - 44, Черновицкой - 16, Черниговской - 14 и Житомирской - 10.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, сегодня, 2 августа, большую часть Украины накроют дожди. Жара сохранится на части территории страны.

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