У Львові пронісся страшний буревій: двоє людей загинули на місці

Відзначається, що під час урагану в парку на молодих людей впало дерево, вони в цей момент сиділи на лавочці.

"Від отриманих травм чоловік і жінка загинули на місці. Відомо, що чоловікові було 20 років, а дівчині - 18 років. Хлопець і дівчина в момент падіння дерева сиділи на лавці. Обставини події з'ясовують", - йдеться в повідомленні.

Як вирувала стихія

Також зафіксовані випадки падіння дерев на автомобілі. Це сталося на вулицях Головатого, Трускавецька, Князя Романа.

"На розі Карманського і Ярославенка впало дерево. Рух по Ярославенку в напрямку Панаса Мирного ускладнено", - повідомив у Facebook Ігор Зінкевич.

У Львові від урагану падали дерева (фото: facebook.com/igor.zinkevych)

Також Ігор Зінкевич опублікував відео, де можна спостерігати, як вирувала стихія.

Як поводитися під час грози, щоб не постраждати: