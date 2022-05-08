Во Львове придумали способ, как быстро отстоять очередь за бензином (фото)

Проблема с бензином в Украине не прошла и мимо Львова. Но там предприимчивые люди предлагают украинцам сэкономить их время и постоять в очереди за топливом вместо них.
Такие предложения появились на сайте бесплатных объявлений.
Так, авторы объявлений предлагают постоять в очереди за бензином за вас и просят за эту услугу 40 гривен в час, кофе для стоящего оплачивается дополнительно.
"Постою в очереди на АЗС за соляркой и бензином. Не хотите тратить драгоценное время - обращайтесь", - сказано в объявлениях.
Интересно, что в комментариях украинцы сообщают, что за подобную услугу в Одессеи Киеве берут 200 гривен.
Скриншот (olx.ua)
Как мы ранее писали, сетям АЗС разрешили поднять цены на бензин и ДТ почти на 2 гривны.
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