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Во Львове придумали способ, как быстро отстоять очередь за бензином (фото)

Во Львове предлагают постоять за вас в очереди за бензином
Автор: Людмила Жукова

Проблема с бензином в Украине не прошла и мимо Львова. Но там предприимчивые люди предлагают украинцам сэкономить их время и постоять в очереди за топливом вместо них.

Такие предложения появились на сайте бесплатных объявлений.

Так, авторы объявлений предлагают постоять в очереди за бензином за вас и просят за эту услугу 40 гривен в час, кофе для стоящего оплачивается дополнительно.

"Постою в очереди на АЗС за соляркой и бензином. Не хотите тратить драгоценное время - обращайтесь", - сказано в объявлениях.

Интересно, что в комментариях украинцы сообщают, что за подобную услугу в Одессеи Киеве берут 200 гривен.

Скриншот (olx.ua)

Как мы ранее писали, сетям АЗС разрешили поднять цены на бензин и ДТ почти на 2 гривны.

Читайте также, из-за дефицита бензина в Украине мошенники разработали схемы обмана, чтобы дурачить украинцев, которые охотятся за топливом.

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