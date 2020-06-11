Во Львове предприниматели вышли на протест из-за карантина: грозят "прикрыть" бизнес олигархов

Во Львове представители малого и среднего бизнеса вышли на акцию протеста с требованием послабления карантинных ограничений и восстановить работу предприятий.

В пикете 11 июня приняли участие несколько сотен человек. Об этом передает "Львовский портал".

Предприниматели собрались под стенами Львовской ОГА, после чего устроили пеший ход с файерами к зданию прокуратуры, где продолжили акцию.

На плакатах біли надписи "Малый бизнес хочет жить", "Нет незаконным проверкам", "Если нас не слышат - нас увидят".

Свое обращение протестующие передали областной власти и прокурорам.

Среди участников пикета были представители Ассоциации предпринимателей Львовщины, Объединения работодателей Львовщины, Обїединения профсоюзов Львовщины, Координационный совет участников боевых действий при ЛОГА и десятки представителей гостинично-ресторанного бизнеса региона.

"Я работаю в отеле, мою посуду. Из-за карантина я уже три месяца без работы, поэтому и без денег. Очень непросто. Во всех областях карантин ослабили, работают рестораны, гостиницы, а у нас нет", - пожаловалась львовянка Ольга, пишет hromadske.

"У меня четыре столика на улице. Я вынужден был в течение карантина уволить 70% персонала, людей, которые 10-15 лет работали в ресторанном бизнесе. Это очень сложно, и думаю, кого еще подвинуть. Я хочу правды, нам дальше врут", - рассказал ресторатор Михаил Рыба, сообщает "Радио Свобода".

Также пикетчики заявили, что если их не услышат, то они не позволят работать и бизнесу олигархов.

К протестующим предпринимателям, перевозчикам и представителям туристической отрасли области вышел заместитель председателя Львовской ОГА Юрий Холод.

"Эта встреча не первая, она очередная. Ведь с мая мы работаем с предпринимателями туристической отрасли. Мы вместе разработали рекомендации для правительства, встречались с председателем Госагентства по туризму, направили с председателем Львовской ОГА Максимом Козицким предложения для Кабмина, а также озвучили их на совещании с премьером", - цитирует чиновника пресс-служба ОГА.

Также он отметил, что Львовская область пока первая по количеству положительных тестов на коронавирус за прошедшие сутки.

"Ослабить карантин отдельно в области, но оставить его в городе, где высокое количество больных, пока нет нормативного механизма. Обращение предпринимателей обязательно рассмотрит завтра комиссия ТЭБ и ЧС области. Также мы передадим информацию и позицию предпринимателей чиновникам", - пообещал Холод.

После этого в облгосадминистрации опубликовали заявление с подробный отчетом, как предприниматели получают поддержку из областного и государственного бюджетов во время карантина.

Во Львове предприниматели вышли на протест с требованием послабить карантин (Фото: portal.lviv.ua / loda.gov.ua)

Ранее мы писали о том, что в Украине предпринимателям начали выплачивать помощь и рассказывали, кто ее получит.

Напомним, что 11 июня в Минздраве заявили, что в Украине уже девять регионов не готовы к ослаблению карантина (включая и Львовскую область).