ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине уже девять регионов не готовы к ослаблению карантина

Новости » Коронавирус     11.06.2020 - 12:05
В Украине уже девять регионов не готовы к ослаблению карантина
Фото: люди в масках (РБК-Украина)

За сутки ситуация ухудшилась в Киевской и Тернопольской областях

В Украине Киев, а также восемь областей не соответствуют критериям Министерства здравоохранения, которые позволяют начать ослабление карантина. Во всех регионах превышена инцидентность заболеваний коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные опубликованные на сайте Минздрава.

Так в список регионов, которые не могут начать ослабления попали Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области. В этих регионах зафиксировано более 12 случаев заболевания коронавирусом на 100 тысяч населения.

В Украине уже девять регионов не готовы к ослаблению карантина

"Переход областей ко второму этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям", - отметили в Минздраве.

Для ослабления регион должен соответствовать трем критериям:

  • инцидентность заболеваний за последние 7 дней должна составлять менее 12 на 100 тысяч населения;
  • загруженность мест в больницах должно быть менее 50%;
  • проведение за последние 7 дней более 12 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения.

Отметим, по сравнению со вчерашним днем, ситуация ухудшилась в Киевской и Тернопольской областях.

Напомним, за прошлые сутки в Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству новых заболеваний коронавирусом.

В связи с ростом заболеваемости в Минздраве пообещали принять меры.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныкарантинКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь