В Украине уже девять регионов не готовы к ослаблению карантина

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

За сутки ситуация ухудшилась в Киевской и Тернопольской областях

В Украине Киев, а также восемь областей не соответствуют критериям Министерства здравоохранения, которые позволяют начать ослабление карантина. Во всех регионах превышена инцидентность заболеваний коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные опубликованные на сайте Минздрава.

Так в список регионов, которые не могут начать ослабления попали Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области. В этих регионах зафиксировано более 12 случаев заболевания коронавирусом на 100 тысяч населения.

"Переход областей ко второму этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям", - отметили в Минздраве.

Для ослабления регион должен соответствовать трем критериям:

инцидентность заболеваний за последние 7 дней должна составлять менее 12 на 100 тысяч населения;

загруженность мест в больницах должно быть менее 50%;

проведение за последние 7 дней более 12 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения.

Отметим, по сравнению со вчерашним днем, ситуация ухудшилась в Киевской и Тернопольской областях.

Напомним, за прошлые сутки в Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству новых заболеваний коронавирусом.

В связи с ростом заболеваемости в Минздраве пообещали принять меры.

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Автор: Игорь Литвиненко