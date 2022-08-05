Во Львове появятся улицы в честь Билозира и Вакарчука

Во Львове запланировано переименование 53 улиц, и уже восемь из них получили новые названия. В частности, в районе аэропорта теперь есть Гостомельская и Чернобаевская улицы, а вскоре в городе могут появиться и улицы, названные в честь Билозира и Вакарчука.
Об этом 5 августа рассказал первый заместитель городского главы Львова Андрей Москаленко на брифинге.
По словам чиновника, который возглавляет рабочую группу по переименованию, было проанализировано около 100 обращений относительно новых названий для улиц.
"На сессии городского совета определили, что 53 улицы в списке будут "деколонизированы". Мы уже приняли решение по первым восьми", - говорит он.
"Есть и очень много обсуждаемых названий улиц, например Билозира и Вакарчука. Моя позиция: и такая, и такая улица должны быть во Львове, потому что это два великих украинца, которые очень многого сделали для нашего государства", - говорит заместитель мэра.
Очевидно, что тут речь идет об Иване Вакарчуке, который ранее возглавлял министерство образования и науки Украины (2007-2010 годы), был ректором Львовского университета (1990-2007 и 2010-2013 годы), Героя Украины, отца лидера группы "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука.
Иван Вакарчук (фото: uk.wikipedia.org)
Напомним, инициатива о переименовании улицы в честь физика, общественного деятеля и политика, который скончался в 2020 году, ранее уже поднималась во Львове.
Известный украинский композитор, исполнитель, народный артист Украины, лидер ВИА "Ватра" Игорь Билозир - уроженец Львовщины. Он умер в возрасте 45 лет в результате нападения в мае 2000-го в кафе в центре города - музыкант был жестоко избит группой любителей российского шансона за то, что мешал им слушать "блатняк". Игорь Иосифович похоронен на львовском Лычаковском кладбище.
Игорь Билозир (фото: day.kyiv.ua)
Напомним, что в Одессе также приняли решение переименовать некоторые улицы, и уже появился список новых названий.
А также мы писали, что в Киеве новое название получила арку Дружбы народов, а еще в столице решили переименовать несколько станций метро.