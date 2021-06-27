У Львові на напівмарафоні загинув 23-річний спортсмен: перші подробиці НП

У Львові під час напівмарафону стало зле одному зі спортсменів. Лікарі виявилися безсилі - молодий хлопець помер.

Що сталося під час спортивного змагання - читайте нижче в нашому матеріалі.

"Велика біда на напівмарафоні. Хлопець, 23 роки, не добіг 200 метрів. Медики тільки констатували смерть. Співчуття рідним і близьким!"- повідомив мер міста Андрій Садовий.

Скрін: У Львові на напівмарафоні загинув 23-річний спортсмен (facebook.com/andriy.sadovyi)

У коментарях користувачі звинувачують організаторів забігу, в тому числі і градоначальника, які організовують подібні змагання в спекотну погоду. При цьому у Львові сьогодні температура повітря невисока, оскільки в західні області прийшло похолодання.

"Кошмар, в таку спеку проводити марафон, де мізки, шкода хлопця, жити та жити йому", - дивується коментатор.

"Тромби відриваються в будь-яку погоду, біг прискорив тільки. Від нього практично немає порятунку", - пише один з користувачів.

"Жари нема! До чого тут Садовий? Співчуття родині померлого", - додав юзер.

Що кажуть у поліції

"Медики констатували смерть хлопця, якому близько 23-24 років. Про нього відомо, що він студент. На місці зараз працює слідчо-оперативна група, чи стала причиною смерті спека або що-небудь інше - все це зараз з'ясовується", - повідомили у прес-службі поліції Львівської області.