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У Львові поліція розшукала 14-річну дівчинку, яка зникла ще на початку грудня

Львів, Понеділок 04 січня 2021 18:40
У Львові поліція розшукала 14-річну дівчинку, яка зникла ще на початку грудня
У Львові знайшли дівчинку, яка пропала 10 грудня (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Львові знайшли 14-річну дівчинку Віолетту Єрмілову, яка зникла 10 грудня. Школярка з містечка Рудки Самбірського району Львівської області вийшла зранку з дому до школи, але не повернулася і на зв'язок з рідними перестала виходити.

Як повідомили у відділі комунікації національної поліції у Львівській області на своїй сторінці в Facebook, для пошуку підлітка були залучені співробітники всіх підрозділів і служб поліції області. Орієнтування на дівчинку були передані у всі підрозділи поліції України. Були опитані всі друзі та однокласники, поліція повністю відновила події 10 грудня, але слідів дівчинки так і не виявила.

Три тижні про дитину не було нічого відомо, місцеперебування не встановлено, ні з ким з рідних вона на зв'язок не виходила. Були досліджені хостели, вокзали, автовокзали, перевірені всі ймовірні місця перебування підлітка, опитані всі ймовірні свідки.

А 3 січня 14-річну школярку несподівано виявили на залізничному вокзалі у Львові. Де вона перебувала останні три тижні – ще належить з'ясувати, але важливо те, що дівчинка не постраждала.

"Вона не пошкоджена, ніяких протиправних дій відносно неповнолітньої не було. Поліцейські доставили школярку за місцем проживання і передали рідним. З родичами проведені профілактичні бесіди, а з дівчинкою працював психолог", - розповіли в поліції.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Сумах хлопець ледь не помер від голоду на очах у батьків.

А також розповідали про те, що на Донбасі на вибуховому предметі підірвався підліток.

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