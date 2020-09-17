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Во Львове полицейские "откачали" мужчину, который выпил полсотни таблеток (видео)

Автор: Светлана Мащенко

Полицейские спасли мужчину верной от смерти во Львове

Во Львове полицейские спасли от смерти мужчину, который выпил 50 таблеток. "Копы" прибыли к нему в квартиру и не дали самоубийце проститься с жизнью

Про необычный инцидент, который случился 16 сентября около 10 утра, рассказали в пресс-службе Патрульной полиции Львовской области.

"Мне позвонил товарищ по имени Вадим и сказал, что принял 50 таблеток и таким образом он хочет покончить с жизнью", - такое сообщение поступило на линию "102"

И хотя точный адрес товарищ не назвал - только 9-тиэтажка на улице Богдана Хмельницкого - полицейские установили, где живет нуждающийся в помощи человек.

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"На стук в дверь никто не реагировал. Поскольку было достаточно оснований полагать, что жизни человека угрожает опасность, патрульные открыли дверь и продолжили стучать и звать мужчину", - говорится в сообщении.

Пострадавшим оказался 51-летний мужчина, который слабым голосом произнес: "Спасите".

Мужчину до приезда медиков держали в сознании и пытались прочистить желудок. Он постоянно стонал и тяжело дышал и время от времени терял сознание.

В инструкции к таблеткам, пустые блистеры от которых лежали на кухне, было сказано, что передозировка чревата летальным исходом.

Полицейские спасли мужчину от смерти (видео: facebook.com/watch/lvivpolice)

Ранее мы писали, что закарпатский беспородистый пес получил звание "Герой года" за то, что спас хозяина от верной смерти.

Также сообщалось, что в Киеве полицейский шел с работы и спас женщин от нападения.

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