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У Львові поліцейські "відкачали" чоловіка, який випив півсотні таблеток (відео)

Автор: Світлана Мащенко

Поліцейські врятували чоловіка від вірної смерті у Львові

У Львові поліцейські врятували від смерті чоловіка, який випив 50 таблеток. "Копи" прибули до нього в квартиру і не дали самогубцю попрощатися з життям

Про незвичайний інцидент, який стався 16 вересня близько 10 ранку, розповіли в пресслужбі Патрульної поліції Львівської області.

"Мені зателефонував товариш на ім'я Вадим і сказав, що прийняв 50 таблеток і таким чином він хоче покінчити з життям", - таке повідомлення надійшло на лінію "102"

І хоча точну адресу товариш не назвав - тільки 9-типоверхівка на вулиці Богдана Хмельницького - поліцейські встановили, де живе чоловік.

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"На стук у двері ніхто не реагував. Оскільки було достатньо підстав вважати, що життю людини загрожує небезпека, патрульні відкрили двері і продовжили стукати і кликати чоловіка", - йдеться в повідомленні.

Потерпілим виявився 51-річний чоловік, який слабким голосом промовив: "Рятуйте".

Чоловіка до приїзду медиків тримали в свідомості і намагалися прочистити шлунок. Він постійно стогнав, важко дихав і час від часу втрачав свідомість.

В інструкції до пігулок, порожні блістери від яких лежали на кухні, було сказано, що передозування загрожує летальним результатом.

Поліцейські врятували чоловіка від смерті (відео: facebook.com/watch/lvivpolice)

Раніше ми писали, що закарпатський безпородистий пес отримав звання "Герой року" за те, що врятував господаря від вірної смерті.

Також повідомлялося, що в Києві поліцейський йшов з роботи і врятував жінок від нападу.

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