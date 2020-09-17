Во Львове полицейские "откачали" мужчину, который выпил полсотни таблеток (видео)

"Мій товариш випив 50 таблеток за раз і попрощався" — патрульні знайшли та врятували чоловіка Вчора, близько 10-ї години ранку командирському екіпажу в складі Андрія Горбаля та Романа Орищина прийшов виклик "Спроба самогубства". У телефонній розмові із заявником, поліцейські почули, що до нього зателефонував товариш: "Мені зателефонував товариш на ім'я Вадим і сказав, що прийняв 50 таблеток і і таким чином він хоче покінчити з життям". Чоловік сказав лише приблизну адресу проживання друга Вадима, а саме, 9-ти поверховий будинок на вулиці Богдана Хмельницького. Екіпаж проявивши неабиякі професійні навички, встановив де живе цей чоловік і вирушив йому на допомогу. На стукіт у двері ніхто не реагував. Оскільки було достатньо підстав вважати, що життю чоловіка загрожує небезпека, то згідно із ч.1 п.1 ст.38 (Проникнення до житла пов’язаних із рятуванням життя людей) Закону України про Національну поліцію, патрульні відчинили двері і продовжили стукати та кликати чоловіка. Вадим почувши патрульних крикнув слабким голосом: "Рятуйте!" Поліцейські отримавши дозвіл зайти до помешкання почали надавати домедичну допомогу 51-річному чоловікові. Також, командир роти одразу викликав швидку допомогу. Чоловіка до приїзду медиків тримали при тямі та намагалися прочистити шлунок. Постійно стогнав і важко дихав та час від часу втрачав свідомість. Він сказав, що випив пів сотні таблеток. Порожні блістери від них поліцейський знайшов на кухні. В інструкції було зазначено, що передозування може призвести до летального результату. Медики оглянувши чоловіка, надали йому допомогу і шпиталізували. Оскільки в нього родичів в Україні немає, в присутності лікаря і поліцейського сусідка зачинила двері і передала ключ медикам. Дякуємо поліцейським за службу! Так тримати колеги! Підписуйтеся на наші сторінки в соціальних мережах: Телеграм: https://t.me/lvivpatrolpolice Інстаграм: https://www.instagram.com/lvivpatrolpolice?r=nametag Ютуб: https://m.youtube.com/channel/UCR9Zt4fbiAIDX02kYtUIcFg Твіттер: https://twitter.com/PressLviv?s=09 #ПорядокЦеТи #lvivpolice #патрульнаполіція