У Львові поліцейські "відкачали" чоловіка, який випив півсотні таблеток (відео)

У Львові поліцейські врятували чоловіка (колаж: РБК-Україна)

Поліцейські врятували чоловіка від вірної смерті у Львові

У Львові поліцейські врятували від смерті чоловіка, який випив 50 таблеток. "Копи" прибули до нього в квартиру і не дали самогубцю попрощатися з життям

Про незвичайний інцидент, який стався 16 вересня близько 10 ранку, розповіли в пресслужбі Патрульної поліції Львівської області.

"Мені зателефонував товариш на ім'я Вадим і сказав, що прийняв 50 таблеток і таким чином він хоче покінчити з життям", - таке повідомлення надійшло на лінію "102"

І хоча точну адресу товариш не назвав - тільки 9-типоверхівка на вулиці Богдана Хмельницького - поліцейські встановили, де живе чоловік.

"На стук у двері ніхто не реагував. Оскільки було достатньо підстав вважати, що життю людини загрожує небезпека, патрульні відкрили двері і продовжили стукати і кликати чоловіка", - йдеться в повідомленні.

Потерпілим виявився 51-річний чоловік, який слабким голосом промовив: "Рятуйте".



Чоловіка до приїзду медиків тримали в свідомості і намагалися прочистити шлунок. Він постійно стогнав, важко дихав і час від часу втрачав свідомість.

В інструкції до пігулок, порожні блістери від яких лежали на кухні, було сказано, що передозування загрожує летальним результатом.

Патрульні знайшли та врятували чоловіка, який здійснив спробу самогубства "Мій товариш випив 50 пігулок за раз і попрощався" — патрульні знайшли та врятували чоловіка Вчора, близько 10-ї години ранку командирському екіпажу в складі Андрея Горбаля та Романа Орищина прийшов виклик "Спроба самогубства". У телефонній розмові із заявником, поліцейські почули, що до нього зателефонував товариш: "Мені зателефонував товариш на ім'я Вадим і сказавши, що прийняв 50 таблеток і і таким чином він хоче покінчити з життям". Чоловік сказавши лише приблизну адресою проживання одного Вадима, а саме, 9-ти поверховий будинок на вулиці Богдана Хмельницького. Екіпаж проявивши неабиякі професійні навички, встановив де живе цей чоловік і вирушив йому на допомогу. На стукіт у двері ніхто не реагував. Оскільки було достатня підстав вважати, що життю чоловіка загрожує небезпека, то згідно із ч. 1 п. 1 ст.38 (Проникнення до житла пов'язаних із рятуванням життя людей) Закону України про Національну поліцію, патрульні відчинили двері і продовжили стукати та кликати чоловіка. Вадим почувши патрульних крикнувши слабким голосом: "Рятуйте!" Поліцейські отримавши дозвіл зайти до помешкання почали надавати домедичну допомогу 51-річному чоловікові. Також, командир роті одразу викликав швидку допомогу. Чоловіка до приїзду медиків тримали при тямі та намагалися прочистити шлунок. Постійно стогнав і важко дихав та час від часу втрачав свідомість. Він сказавши, що випив пів сотні таблеток. Порожні блістери від них поліцейський знайшов на кухні. В інструкції було зазначено, що передозування може призвести до летального результату. Медики оглянувши чоловіка, надали йому допомогу і шпиталізували. Оскільки в нього родичів в Україні немає, в присутності лікаря і поліцейського сусідка зачинила двері і передала ключ медикам. Дякуємо поліцейським за службу! Так тримати колеги! Підписуйтеся на наші сторінки в соціальних мережах: Телеграм: https://t.me/lvivpatrolpolice Інстаграм: https://www.instagram.com/lvivpatrolpolice?r=nametag Ютуб: https://m.youtube.com/channel/UCR9Zt4fbiAIDX02kYtUIcFg Твіттер: https://twitter.com/PressLviv?s=09 #ПорядокЦеТи #lvivpolice #патрульнаполіція Опубліковано Патрульна поліція Львівської області Четвер, 17 вересня 2020 р.

Поліцейські врятували чоловіка від смерті (відео: facebook.com/watch/lvivpolice)

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