Во Львове показали удивительное "исцеление" попрошайки: видео невероятного разоблачения

На видео можно увидеть, что из трамвая женщина самостоятельно выносит инвалидную коляску.

Также потом ее заметили уже, как она сидит на этой коляске и попрошайничает.

Прохожие спросили у женщины, может ли она ходить, на что она ответила нет. Очевидцы призывают не помогать похожим аферистам.

Все чаще встречаются случаи, когда выявляют вот таких "больных" людей, которым нужна помощь. Ведь именно из-за таких нищих, в обществе перестают доверять людям.