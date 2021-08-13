У Львові показали дивовижне "зцілення" жебрачки: відео неймовірного викриття

На відео можна побачити, що з трамвая жінка самостійно виносить інвалідний візок.

Також потім її помітили вже, як вона сидить на цьому візку та жебракує.

Перехожі запиталися у жінки, чи може вона ходити, на що вона відповіла ні. Очевидці закликають не допомагати схожим аферистам.

Все частіше трапляються випадки, коли виявляють ось таких "хворих" людей, яким потрібна допомога. Адже саме через таких жебраків, у суспільстві перестають довіряти людям.