Встал и пошел: в Черновцах охранники рынка "исцелили" безногого нищего (видео)

В Черновцах на Калиновском рынке произошел курьезный инцидент. Безногий нищий внезапно исцелился прямо на глазах у прохожих.

Видео исцеления нищего сняли очевидцы инцидента и разместили его на странице Калиновского рынка в Facebook.

На кадрах видно, как мужчина сидит в картонной коробке и просит милостыню у прохожих. По внешнему виду – он с инвалидностью и у него ампутированы две ноги.

Через некоторое время к нищему подошли сотрудники финансового мониторинга и охраны рынка. В этот же момент мужчина внезапно "исцелился" – у него появились ноги, он встал на них, забрал свою коробку и ушел.

"Помните, мы рассказывали вам про нашу Службу финансового мониторинга и охраны? Так вот, ребята настолько крутые, что не только легко ловят преступников, но еще и могут чудесным способом исцелить!" – написали на странице Калиновского рынка.

Пользователей это видео развеселило, и они предложили суперменам исцелить всех нищих в городе.