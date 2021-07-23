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Встал и пошел: в Черновцах охранники рынка "исцелили" безногого нищего (видео)

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Черновцы, Пятница 23 июля 2021 11:39
Встал и пошел: в Черновцах охранники рынка "исцелили" безногого нищего (видео) В Черновцах охрана рынка исцелила безногого нищего (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Черновцах на Калиновском рынке произошел курьезный инцидент. Безногий нищий внезапно исцелился прямо на глазах у прохожих.

Видео исцеления нищего сняли очевидцы инцидента и разместили его на странице Калиновского рынка в Facebook.

На кадрах видно, как мужчина сидит в картонной коробке и просит милостыню у прохожих. По внешнему виду – он с инвалидностью и у него ампутированы две ноги.

Через некоторое время к нищему подошли сотрудники финансового мониторинга и охраны рынка. В этот же момент мужчина внезапно "исцелился" – у него появились ноги, он встал на них, забрал свою коробку и ушел.

"Помните, мы рассказывали вам про нашу Службу финансового мониторинга и охраны? Так вот, ребята настолько крутые, что не только легко ловят преступников, но еще и могут чудесным способом исцелить!" – написали на странице Калиновского рынка.

Пользователей это видео развеселило, и они предложили суперменам исцелить всех нищих в городе.

  • Возможно, с вашими связями и командой можно навести порядок не только на рынке, а по всему городу. Таких чудо-нищих у нас десятки.
  • Наверное, у него ножки затекли.
  • Вставай и иди! Все, как в святом Письме.
  • Смарт-коробка у него.
  • Таких, без ног, полно на рынке.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве две туристические компании разоблачили на подделку COVID-тестов.

А также рассказывали о том, что в Киеве блаженная бабушка-попрошайка оказалась усатым мужиком.

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