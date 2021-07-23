Встал и пошел: в Черновцах охранники рынка "исцелили" безногого нищего (видео)
В Черновцах на Калиновском рынке произошел курьезный инцидент. Безногий нищий внезапно исцелился прямо на глазах у прохожих.
Видео исцеления нищего сняли очевидцы инцидента и разместили его на странице Калиновского рынка в Facebook.
На кадрах видно, как мужчина сидит в картонной коробке и просит милостыню у прохожих. По внешнему виду – он с инвалидностью и у него ампутированы две ноги.
Через некоторое время к нищему подошли сотрудники финансового мониторинга и охраны рынка. В этот же момент мужчина внезапно "исцелился" – у него появились ноги, он встал на них, забрал свою коробку и ушел.
"Помните, мы рассказывали вам про нашу Службу финансового мониторинга и охраны? Так вот, ребята настолько крутые, что не только легко ловят преступников, но еще и могут чудесным способом исцелить!" – написали на странице Калиновского рынка.
Пользователей это видео развеселило, и они предложили суперменам исцелить всех нищих в городе.
- Возможно, с вашими связями и командой можно навести порядок не только на рынке, а по всему городу. Таких чудо-нищих у нас десятки.
- Наверное, у него ножки затекли.
- Вставай и иди! Все, как в святом Письме.
- Смарт-коробка у него.
- Таких, без ног, полно на рынке.
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