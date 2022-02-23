Во Львове пассажиры маршрутки поймали грабителя: оказался карманником "со стажем"

Как оказалось, задержанный карманник - 45-летний львовянин - уже ранее не единожды привлекался к уголовной ответственности.

Инцидент произошел вчера утром на улице Липинского. Пассажир, у которого воришка стянул телефон, обнаружил пропажу и вместе с другими людьми не дал тому выскочить из салона на улицу.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и оперативники криминальной полиции.

У злоумышленника при задержании изъяли вещественные доказательства.

"Следователи территориального подразделения полиции сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.15 ч.2 ст.186 (покушение на ограбление) Уголовного кодекса Украины", - рассказали правоохранители.

Теперь карманнику грозит до шести лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Во Львове задержали вора-рецидивиста, который орудовал в маршрутке (фото: lv.npu.gov.ua)