ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Прыгает и прокалывает кожу: украинцев предупредили о распространении ядовитого паука

Новина українською →
Харьковская область, Среда 18 августа 2021 10:25
Прыгает и прокалывает кожу: украинцев предупредили о распространении ядовитого паука Коллаж РБК-Украина: украинцев предупредили о распространении ядовитого паука
Автор: Светлана Мащенко

Украинцев предупредили об опасном желтосумном пауке хеиракантиуме, укус которого очень неприятный, и в некоторых случаях - опасный. Членистоногое заползло в дом жителей Харьковской области, не на шутку их перепугав.

Об этом рассказал житель Купянска Александр Кившар в Fаcebook.

Известно, что укус "желтого" паука довольно болезненный и похож на укус осы. В отдельных случаях яд паука может вызвать некроз ткани, тошноту, недомогание и лихорадку. Симптомы могут длиться до трех суток.

По словам Александра, паук прыгает вперед и мгновенно своими острыми нижними челюстями прокалывает кожу человека. И хотя яд паука не смертелен, он может серьезно повлиять на состояние здоровья человека.

Например, укус паука в кисть руки вызовет отек вплоть до плеча и потом вся рука за несколько часов теряет чувствительность.

Прыгает и прокалывает кожу: украинцев предупредили о распространении ядовитого паукаПрыгает и прокалывает кожу: украинцев предупредили о распространении ядовитого паука

Фото: желтосумного паука хеиракантиума заметили в Украине (facebook.com/av.kovshar)

"Если вы заметили паука на себе - не бейте его, а сбросьте на землю рукой, обмотанной тканью, или попросите об этом кого-то рядом", - добавил мужчина, заметивший в своем доме ядовитое животное.

Что делать, если вас укусил паук?

В Минздраве заверяют, что отсасывать или выдавливать яд из раны при укусе паука не нужно. А единственным опасным для человека пауком в Украине, по данным медиков, является каракурт, обитающий вдоль всего побережья Черного и Азовского морей.

Если вы пострадали от укуса паука, сделайте следующее:

  • обездвижьте и охладите место укуса
  • пейте много воды, небольшими порциями
  • примите антигистаминные и обезболивающие препараты
  • сразу же обратитесь к врачу

Ранее мы писали, что Украину оккупирует ядовитое растение, встреча с которым может быть опаснее укуса гадюки.

Читайте РБК-Украина в Google News
LITE
Праздник 18 августа: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины
Праздник 18 августа: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины