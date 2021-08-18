Прыгает и прокалывает кожу: украинцев предупредили о распространении ядовитого паука

Украинцев предупредили об опасном желтосумном пауке хеиракантиуме, укус которого очень неприятный, и в некоторых случаях - опасный. Членистоногое заползло в дом жителей Харьковской области, не на шутку их перепугав.

Об этом рассказал житель Купянска Александр Кившар в Fаcebook .

Известно, что укус "желтого" паука довольно болезненный и похож на укус осы. В отдельных случаях яд паука может вызвать некроз ткани, тошноту, недомогание и лихорадку. Симптомы могут длиться до трех суток.

По словам Александра, паук прыгает вперед и мгновенно своими острыми нижними челюстями прокалывает кожу человека. И хотя яд паука не смертелен, он может серьезно повлиять на состояние здоровья человека.

Например, укус паука в кисть руки вызовет отек вплоть до плеча и потом вся рука за несколько часов теряет чувствительность.

Фото: желтосумного паука хеиракантиума заметили в Украине (facebook.com/av.kovshar)

"Если вы заметили паука на себе - не бейте его, а сбросьте на землю рукой, обмотанной тканью, или попросите об этом кого-то рядом", - добавил мужчина, заметивший в своем доме ядовитое животное.

Что делать, если вас укусил паук?

В Минздраве заверяют, что отсасывать или выдавливать яд из раны при укусе паука не нужно. А единственным опасным для человека пауком в Украине, по данным медиков, является каракурт, обитающий вдоль всего побережья Черного и Азовского морей.

Если вы пострадали от укуса паука, сделайте следующее: