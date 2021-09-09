Во Львове нашли сбежавшего из горсовета "кошачьего мэра": воля аукнулась животному травмой

Чиновник уточнил, что животное заметила на улице возле Ратуши, где он прятался под верандой, сотрудница мэрии, и хвостатого тут же поспешили забрать домой - в горсовет.

Сутки вне рабочих кабинетов на свежем воздухе аукнулись для кота легкими телесными повреждениями - Левчик стал хромать на задние лапки.

"Кошачьего мэра" Львова, сбежавшего из горсовета, удалось найти (фото: facebook.com/groups/hotline.lviv)

Так, после обнаружения сбежавшего "кошачьего мэра" животное отвезли в клинику к ветеринарам.

Также в сети опубликовали видео, как хозяева доставали перепуганного кота из-под укрытия, под которое мурзатый забрался.

Видео: во Львове сотрудники мэрии нашли потерявшегося кота Левчика

Накануне мэр Львова Андрей Садовой опубликовал пост о пропаже Левчика, и просил в случае обнаружения связаться с хозяевами, а также пообещал хороший подарок тому, кто вернет животное домой.

Кот Левчик, "кошачий мэр" Львова (фото: facebook.com/andriy.sadovyi)

Кот Левчик стал проживать в здании мэрии с начала сентября 2020 года. Ранее он был бездомным. Однажды животное забралось на дерево возле балкона горсовета и не смогло слезть. Работники помогли его спасти, затем подлечили раны хвостатого и оставили жить в помещении мэрии.

Кота нередко можно увидеть на видео и фото со встреч чиновников на веранде с гостями, на различных мероприятиях в горсовете.

Кота иногда облачают в презентабельный наряд с бабочкой или значком о Львове на таких раутах.

Также животному организовали страницу в сети, где у хвостатого блогера уже несколько тысяч подписчиков.

Видео: львовский кот Левчик - местная знаменитость