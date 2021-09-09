У Львові знайшли "котячого мера", що втік з міськради: воля відгукнулася тварині травмою

У Львові кіт на ім'я Левчик, який проживає в міській раді як загальний улюбленець співробітників місцевого органу влади й отримав прізвисько "котячий мер", втік після проведення в будівлі навчань силовиків, але через день пухнастика знайшли на Площі Ринок.
Про це 8 вересня повідомив голова адміністрації мера Львова Євген Бойко у своєму Facebook.
Чиновник уточнив, що тварину помітила на вулиці біля Ратуші, де він ховався під верандою, співробітниця мерії, і хвостатого тут же поспішили забрати додому - в міськраду.
Доба поза робочими кабінетами на свіжому повітрі відгукнулася для кота легкими тілесними ушкодженнями - Левчик став кульгати на задні лапки.
"Котячого мера" Львова, який втік з міськради, вдалося знайти (фото: facebook.com/groups/hotline.lviv)
Так, після виявлення "котячого мера" тварину відвезли в клініку до ветеринарів.
Також в мережі опублікували відео, як господарі діставали переляканого кота з-під укриття, під яке мурзатий забрався.
Відео: у Львові співробітники мерії знайшли загубленого кота Левчика
Напередодні мер Львова Андрій Садовий опублікував пост про зникнення Левчика, і просив у разі виявлення зв'язатися з господарями, а також пообіцяв хороший подарунок тому, хто поверне тварину додому.
Кіт Левчик, "котячий мер" Львова (фото: facebook.com/andriy.sadovyi)
Кіт Левчик став проживати в будівлі мерії з початку вересня 2020 року. Раніше він був бездомним. Одного разу тварина забралася на дерево біля балкона міськради і не змогла злізти. Працівники допомогли його врятувати, потім підлікували рани хвостатого і залишили жити в приміщенні мерії.
Кота нерідко можна побачити на відео і фото із зустрічей чиновників на веранді з гостями, на різних заходах в міськраді.
Кота іноді одягають в презентабельний наряд з метеликом або значком про Львів на таких раутах.
Також тварині організували сторінку в мережі, де у хвостатого блогера вже кілька тисяч підписників.
@lvivcitycat A-O-K - Tai Verdes
Відео: львівський кіт Левчик - місцева знаменитість
Раніше повідомлялося, що в Чернівцях комунальники взяли на роботу кота, і розповіли зворушливу історію пухнастиків.
Також ми писали про те, що у Києві кіт став рятувальником і "дослужився" до майора - тварину прихистив у себе пожежник, після чого пухнастик отримав люблячу сім'ю, догляд, і навіть роботу.