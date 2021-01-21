ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Во Львове на мороз выбросили собаку, оставив с ней записку

Львов, Четверг 21 января 2021 08:55
Во Львове на мороз выбросили собаку, оставив с ней записку
Во Львове на мороз выбросили собаку (фото: freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Во Львове в лютый мороз люди увидели собаку, которая была привязана ко столбу. Животное находилось недалеко от торгового центра King Cross Leopolis. Как оказалось, четвероногого друга оставил в такой холод его хозяин. Также возле пса была найдена записка.

Как сообщается в Telegram-канале "Типичный Львов", в бумажном послании была указана кличка собаки - Звезда. Также мужчина написал, что собака отдается в хорошие руки.

В ролике показано, как животное лает возле столба, не понимая, зачем его выбросили умирать на мороз.

Во Львове выбросили собаку на мороз

Отметим, что дальнейшая судьба животного пока неизвестна.

Как мы ранее писали, в воскресенье, 17 декабря, в Шевченковском районе Киева мужчина избил своего щенка в подъезде жилого дома. Инцидент произошел в доме на улице Бульварно-Кудрявской. Видео жестокого обращения с животным попало в сеть.

Также мы рассказывали, что в Киеве мужчина рискнул жизнью ради пса, провалившегося под лед. Хозяйка вызвала спасателей после нескольких попыток спасти своего питомца.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь Львовсобака

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь