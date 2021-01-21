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У Львові собаку викинули на мороз, залишивши з ним записку

Львів, Четвер 21 січня 2021 08:55
У Львові собаку викинули на мороз, залишивши з ним записку
У Львові на мороз викинули собаку (фото: freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

У Львові в лютий мороз люди побачили собаку, який був прив'язаний до стовпа. Тварина знаходилася недалеко від торгового центру King Cross Leopolis. Як виявилося, чотириногого друга залишив у такий холод його господар. Також біля пса була знайдена записка.

Як повідомляється в Telegram-каналі "Типовий Львів", в паперовому листі була вказана кличка собаки - Звезда. Також чоловік написав, що собака віддається в хороші руки.

У ролику показано, як тварина гавкає біля стовпа, не розуміючи, навіщо його викинули помирати на мороз.

У Львові собаку викинули на мороз

Зазначимо, що подальша доля тварини поки невідома.

Як ми раніше писали, в неділю, 17 грудня, в Шевченківському районі Києва чоловік побив свого цуценя в під'їзді житлового будинку. Інцидент стався в будинку на вулиці Бульварно-Кудрявській. Відео жорстокого поводження з твариною потрапило в мережу.

Також ми розповідали, що в Києві чоловік ризикнув життям заради пса, який провалився під лід. Господиня викликала рятувальників після декількох спроб врятувати свого вихованця.

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Новини України Життя Львівсобака

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