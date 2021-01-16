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В Киеве мужчина рискнул жизнью ради пса, провалившегося под лед: трогательное видео

Киев, Суббота 16 января 2021 18:48
В Киеве мужчина рискнул жизнью ради пса, провалившегося под лед: трогательное видео
В Киеве пес провалился под лед (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

В Киеве 15 января на Днепре под тонкий лед провалился пес. Хозяйка после нескольких попыток спасти питомца была вынуждена позвать спасателей. Сотрудникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям удалось снять трогательное видео спасения четвероногого.

Видео и подробности происшествия опубликовали в службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области в Facebook.

"Прибыв на место, спасатели увидели у берега много людей и едва выглядящего собачку, из последних сил пытался удержаться на поверхности воды. Уже утром чувствовалось, что температура воздуха опускается все ниже. Можно только представить, насколько холодная вода, и какой ужас переживал тогда четвероногий. Спасатели как можно скорее надели снаряжение и бросились на спасение. Пробираясь через лед, который, стоит заметить, был довольно слабым и хрупким, спасатель быстро добрался до собачки, и уже их двоих оперативно дотянули до берега другие спасатели", - говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно, что владелица собаки вышла со своим любимцем на прогулку, и в ходе игры пес прыгнул на лед, и провалился. Владелица сначала пыталась самостоятельно спасти своего четвероногого друга, но из-за сильного мороза и холодной воды, смогла зайти только по пояс. После неудачных попыток женщина все же позвонила спасателям.

В ГСЧС Киева предупреждают, что ходить по льду – опасно.

Напомним, что ранее украинцев восхитила история о медике ВСУ, которая спасла пятерых военных на Донбассе.

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