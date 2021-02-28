Во Львове маршрутка без тормозов вылетела на тротуар: появилось видео

Как информирует очевидец события, Дмитрий Ткачук, инцидент произошел у торгового комплекса "Шувар". Маршрутка ехала по выделенной для общественного транспорта полосе, не смогла вовремя остановиться из-за неисправных тормозов и проехала по тротуару.

В салоне в тот момент были пассажиры. Как сообщает очевидец, на остановке возле "Шувара" они благополучно вышли.

Маршрутка во Львове вылетела на тротуар

Пользователи сети возмущены инцидентом.

"И они хотят за эти ржавые корыта, у которых тормоза на грани фантастики, чтобы люди оплачивали 14 грн... это невероятная наглость!!!", - пишет Наталья Ославская.

"У водителя отказали тормоза??))))))))))))))))))", - сетует Юрий Мельничук.

Скриншот (youtube.com)