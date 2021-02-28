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Во Львове маршрутка без тормозов вылетела на тротуар: появилось видео

Автор: Анна Киселева

В пятницу, 26 февраля, на улице Хуторивка в Сиховском районе Львова, у рейсового автобуса отказали тормоза. Во время перевоза пассажиров из-за неисправности механики транспортного средства едва не разбились пассажиры.

Об этом сообщили очевидцы, заснявшие автобус, сообщает "Варта1".

Как информирует очевидец события, Дмитрий Ткачук, инцидент произошел у торгового комплекса "Шувар". Маршрутка ехала по выделенной для общественного транспорта полосе, не смогла вовремя остановиться из-за неисправных тормозов и проехала по тротуару.

В салоне в тот момент были пассажиры. Как сообщает очевидец, на остановке возле "Шувара" они благополучно вышли.

Маршрутка во Львове вылетела на тротуар

Пользователи сети возмущены инцидентом.

"И они хотят за эти ржавые корыта, у которых тормоза на грани фантастики, чтобы люди оплачивали 14 грн... это невероятная наглость!!!", - пишет Наталья Ославская.

"У водителя отказали тормоза??))))))))))))))))))", - сетует Юрий Мельничук.

Скриншот (youtube.com)

Напомним, что в Киевской области может повыситься стоимость проезда в транспорте. Перевозчики уже коллективно обращаются в ОГА, а кое-кто самовольно взвинчивает цены.

Ранее сообщалось, что в Сумах с 1 февраля выросла стоимость проезда в частных городских маршрутках.

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Новости Украины ДТПмаршруткаинцидент
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