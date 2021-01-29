ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Сумах с февраля подорожает проезд в маршрутках

Сумы, Пятница 29 января 2021 19:52
В Сумах с февраля подорожает проезд в маршрутках
Фото: маршрутки в Сумах (sts.sumy.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Сумах с 1 февраля вырастет стоимость проезда в частных городских маршрутках. Такое решение сегодня, 29 января, принял исполнительный комитет Сумского городского совета.

Об этом говорится на сайте горсовета Сум.

Стоимость проезда в частных маршрутках составит 7 гривен, а по маршруту в село Песчаное - 8 гривен. Для школьников 1-4 классов будет льгота - 2 гривны. До этого проезд в сумских маршрутках стоил 5 гривен.

Как пояснили в исполкоме, такое решение пришлось принять, чтобы "избежать транспортного коллапса", ведь местные маршрутчики заявили, что принятый три года назад тариф "не отвечал реалиям".

Проезд должен был подорожать уже 30 января, но местным властям удалось договориться с перевозчиками о том, чтобы не повышать стоимость проезда на выходных. Поэтому новый тариф начнет действовать в понедельник, 1 февраля.

"Несмотря на повышение тарифа в частном транспорте, цена на перевозки в коммунальном - не изменится и останутся в силе все льготы, в частности бесплатный проезд для пенсионеров и половина стоимости для учащихся 1-11 классов", - заявили в горсовете.

Напомним, в январе президент Владимир Зеленский поручил проверить цены на проезд в общественном транспорте в Украине из-за завышенных тарифов.

Добавим, в 2020 году общественный транспорт в Украине подорожал на 8%.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Сумытранспорттарифымаршрутка

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь