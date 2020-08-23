ru
ua

Во Львове люди вышли на митинг из-за педофила: в чем причина (фото)

Автор: Анна Киселева

Львовяне решили добиться правосудия мирным митингом

В воскресенье, 23 августа, во Львове около 16:15 возмущенные граждане перекрыли дорогу во время мирного митинга. Причиной тому стала то, что органы суда и правоохранители остановились в расследовании дела подозреваемого в педофилии.

Как сообщает местное издание Варта1, на улице Княгини Ольги молодежь перекрыла движение авто. Протест происходит из-за нерасследования дела о педофилии. Люди ходят по пешеходному переходу. На месте митинга есть полиция.

Протест поднялся из-за 37-летнего бывшего журналиста Виталия Пересада, которого обвиняют в развращении детей. Работники полиции долго не хотели регистрировать уголовное производство, однако, вечером 21 августа, таки сделали это. Сейчас люди добиваются начала расследования дела.

Самые читаемые новости

Во Львове люди вышли на митинг из-за педофила (фото: Игорь Зинкевич)

Стоит напомнить, что ранее известный фотограф-педофил годами промышлял по всей Украине. После того, как в Сумах задержали 31-летнего фотографа из Полтавской области, который надругался над 9-летней девочкой из Сумщины, выяснилось, что в "послужном списке" известного деятеля не один год преступной деятельности.

Также сообщалось, что на Запорожье разоблачили банду живодеров, которые снимали и продавали жуткие видео.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины педофилпедофилияМитинг