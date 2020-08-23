У Львові люди вийшли на мітинг через педофіла: в чому причина (фото)

У неділю, 23 серпня, у Львові близько 16:15 обурені громадяни перекрили дорогу під час мирного мітингу. Причиною тому стало те, що органи суду і правоохоронці зупинилися в розслідуванні справи підозрюваного в педофілії.

Як повідомляє місцеве видання Варта1, на вулиці Княгині Ольги молодь перекрила рух авто. Протест відбувається зчерез нерозслідування справи про педофілію. Наразі люди ходять по пішохідному переходу. На місці мітингу є поліція.

Протест піднявся через 37-річного колишнього журналіста Віталія Пересаду, якого звинувачують у розбещенні дітей. Працівники поліції довго не хотіли реєструвати кримінальне провадження, однак, ввечері 21 серпня, таки зробили це. Зараз люди домагаються початку розслідування справи.

У Львові люди вийшли на мітинг з-за педофіла (фото: Ігор Зінкевич)

Варто нагадати, що раніше відомий фотограф-педофіл роками промишляв по всій Україні. Після того, як у Сумах затримали 31-річного фотографа з Полтавської області, який поглумився над 9-річною дівчинкою з Сумщини, з'ясувалося, що у "послужному списку" відомого діяча не один рік злочинної діяльності.

Також повідомлялося, що на Запоріжжі викрили банду гицелів, які знімали і продавали моторошні відео.