Во Львове "копы" вылавливали начальника поезда из-за маски (видео)

Об этом сама начальник поезда сообщила на видео, которое опубликовал блогер Олег Васильев на Facebook.

"На станции Львов патрульные хотели забрать в отделение начальника поезда 45/46 Ужгород-Лисичанск из-за "неправильно" одетой маски. Стражи порядка даже не смогли сформулировать цель своих действий", - описал Васильев видео.

Блогер спрашивает, действительно ли полиция должна заламівать руки таким людям или можно ограничиться замечанием?

На видео вы можете услышать, как копы доказывают проводнице, что она неправильно носила маску и предлагают проехать в отделение для оформления протокола.

На это она категорически возражает и отказывается предоставить документы. Она сообщает правоохранителям, что вакцинирована. Также начальник поезда позвонила на 102 и пожаловалась на действия правоохранителей.

Отметим, что большинство пассажиров в вагоне находились без масок и даже собирался составлять протоколы за нарушение карантина и на них. В итоге патрульные остались ни с чем и поезд тронулся.