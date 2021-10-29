У Львові "копи" виловлювали начальника поїзда через маску (відео)

Про це сама начальник поїзда повідомила на відео, яке опублікував блогер Олег Васильєв на Facebook.

"На станції Львів патрульні хотіли забрати у відділення начальника поїзда 45/46 Ужгород-Лисичанськ через "неправильно" одягнену маску. Правоохоронці навіть не змогли сформулювати мету своїх дій", - описав Васильєв відео.

Блогер запитує, чи дійсно поліція повинна заламувати руки таким людям або можна обмежитися зауваженням?

На відео ви можете почути, як копи доводять провідниці, що вона неправильно носила маску і пропонують проїхати у відділення для оформлення протоколу.

На це вона категорично заперечує і відмовляється надати документи. Вона повідомляє правоохоронцям, що вакцинована. Також начальник поїзда зателефонувала на 102 і поскаржилася на дії правоохоронців.

Зазначимо, що більшість пасажирів у вагоні перебували без масок і навіть збирався складати протоколи за порушення карантину і на них. У підсумку патрульні залишилися ні з чим і поїзд рушив.