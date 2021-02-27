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Во Львове киевлянин разбил ограждение Мемориала Небесной сотни: видео выходки вандала

Автор: Владимир Костырин

Во Львове разбили стеклянную ограду Мемориала Небесной сотни на улице Подвальной - инцидент произошел прошлой ночью, и нарушителя удалось оперативно задержать благодаря неравнодушным очевидцам.

Об этом 27 февраля передали на Facebook-странице патрульной полиции Львовской области.

Так, местные жители заметили битое стекло на территории комплекса и компанию молодых людей, которые там находились. Львовяне вызвали правоохранителей.

На место прибыл экипаж патрульных, которые встретили как заявителей, так и вероятных виновников инцидента.

"Просмотрев видео с камер Центра безопасности города патрульные вычислили предполагаемого виновника. Им оказался 23-летний житель столицы", - говорится в сообщении.

Киевлянин специально с размаху ударил ограждение Мемориала ногой и разбил стекло.

Вандала вместе с друзьями доставили в Львовское районное управление полиции для установления всех обстоятельств.

Видео: Во Львове киевлянин повредил ограду Мемориала Небесной сотни

Ранее сообщалось, что в январе во Львове туристы разрисовали мемориал Героев Небесной сотни. Тогда вандалов застали "на горячем" патрульные, которые как раз в это время проезжали мимо.

Также мы писали о том, что в Киеве вандалы осквернили памятник воинам, погибшим на Донбассе.

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