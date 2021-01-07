Во Львове в канун Рождества установили четырехметровый дидух

Во Львове в канун Рождества поставили большой дидух, который представляет собой большой сноп из пшеницы и ржи. Он символизирует урожай, благополучие и является оберегом рода.

При этом жители города прошлись от площади Рынок к площади Яворского, где установили огромный соломенный сноп. Его высота составляет около четырех метров, и он состоит из 120 маленьких дидухов. Об этом говорится в сюжете ТСН.

В городе также прозвучали первые колядки, а тех, кто пел, угощали пампушками.

Во Львове перед Рождеством установили огромный дидух (видео: YouTube)

Стоит отметить, что накануне Рождества Служба безопасности Украины рассекретила архивные документы о репрессиях, которые устраивала советская власть в отношении украинской интеллигенции за новогодне-рождественские вертепы и колядование.

Ранее сообщалось, что в четверг, 7 января, на Рождество в Киеве могут закрыть несколько центральных станций метро. В метрополитене заявили, что это необходимо, чтобы избежать столпотворений на центральных станциях.

На станции "Золотые ворота" могут частично закрыть для пассажиров вход. При этом эскалаторы будут работать на подъем пассажиров. Таким образом попытаются избежать давки и предоставить всем желающим в спокойной обстановке попасть к главной елке страны, которая находится на Софийской площади.