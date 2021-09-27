Во Львове иностранец три месяца жил в торговом центре: не хотел возвращаться домой

Во Львове незаконный мигрант из Испании три месяца прожил в торговом центре King Cross Leopolis. Он там скрывался от полиции и не хотел, чтобы его депортировали домой.

44-летний гражданин Испании попал в Украину нелегально и не пересекал пункты пропуска. Его цель приезда в Украину неизвестна. Сначала он жил на парковке торгового центра, а потом перебрался внутрь здания.

"Рассказал, что первое, что ему попалось на глаза – это большой торговый центр, где он и решил переночевать. Сначала спальным местом мужчины был подземный паркинг, а позже он переместился внутрь помещения", - рассказали в миграционной службе.

Во Львове испанец три месяца жил в ТРЦ (Фото: Миграционная служба)

Львовяне часто видели иностранца летом и говорят, что посетителям ТРЦ он мешал, милостыню не просил, выглядел всегда чисто.

"Впервые заметил его в июле. Мужчина спокойно сидел, не цеплялся ни к кому, не попрошайничал. Видел его на первом и втором этажах. Он довольно высокого роста, смуглый и довольно стильно выглядел. Я заметил, что он всегда был чисты. Пару раз он сидел в темных очках, слушал музыку и что-то делал в телефоне", - рассказал Станислав Кирилов.

Полиция Львовской области вместе с работниками миграционной службы обнаружили нелегального мигранта 24 сентября и составили на него административный протокол. Его перевезли в Волынский пункт временного содержания мигрантов.

В понедельник, 27 сентября, в пресс-службе Государственной миграционной службы сообщили, что еще в июне 2021 года было принято решение о принудительном возвращении мужчины в Испанию, так как он прибыл нелегально в Украину. На тот момент испанец находился в Закарпатской области. Однако возвращаться он на родину не хотел и уехал во Львов, где прятался от полиции и миграционной службы в ТРЦ.

Сейчас на иностранца составили административный протокол по ч. 1 ст. 203 Кодекса Украины об административных нарушениях. На него наложили штраф.