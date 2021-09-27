У Львові іноземець три місяці жив у торговому центрі: не хотів повертатися додому
У Львові незаконний мігрант з Іспанії три місяці прожив у торговому центрі King Cross Leopolis. Він там переховувався від поліції й не хотів, щоб його депортували додому.
Деталі розповіли у виданні Zaxid.net.
44-річний громадянин Іспанії потрапив в Україну нелегально і не перетинав пункти пропуску. Його мета приїзду в Україну невідома. Спочатку він жив на парковці торгового центру, а потім перебрався всередину будівлі.
"Розповів, що перше, що йому попалося на очі – це великий торговий центр, де він і вирішив переночувати. Спочатку спальним місцем чоловіка був підземний паркінг, а пізніше він перемістився всередину приміщення", - розповіли в міграційній службі.
У Львові іспанець три місяці жив у ТРЦ (Фото: міграційна служба)
Львів'яни часто бачили іноземця влітку і кажуть, що відвідувачам ТРЦ він заважав, милостиню не просив, виглядав завжди чисто.
"Вперше помітив його в липні. Чоловік спокійно сидів, не чіплявся ні до кого, не жебракував. Бачив його на першому і другому поверхах. Він досить високого зросту, смаглявий і досить стильно виглядав. Я помітив, що він завжди був чисті. Пару раз він сидів у темних окулярах, слухав музику і щось робив у телефоні", - розповів Станіслав Кирилов.
Поліція Львівської області разом з працівниками міграційної служби виявили нелегального мігранта 24 вересня і склали на нього адміністративний протокол. Його перевезли до Волинського пункту тимчасового утримання мігрантів.
У понеділок, 27 вересня, в пресслужбі Державної міграційної служби повідомили, що ще в червні 2021 року було прийнято рішення про примусове повернення чоловіка в Іспанію, оскільки він прибув нелегально в Україну. На той момент іспанець перебував у Закарпатській області. Однак повертатися він на батьківщину не хотів і поїхав до Львова, де ховався від поліції та міграційної служби в ТРЦ.
Наразі на іноземця склали адміністративний протокол за ч.1 ст. 203 кодексу України Про адміністративні порушення. На нього наклали штраф.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Нідерландах затримали українського капітана парусної яхти за підозру у перевезенні нелегальних мігрантів.