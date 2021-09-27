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МИД подтверждает арест одного украинца в Нидерландах. Перевозил нелегалов

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Киев, Понедельник 27 сентября 2021 11:46
МИД подтверждает арест одного украинца в Нидерландах. Перевозил нелегалов Фото: МИД Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство иностранных дел Украины подтверждает задержание и арест только одного украинца в Нидерландах. Капитана парусной яхты подозревают в перевозке нелегальных мигрантов.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер МИД Олег Николенко.

"17 сентября береговая охрана Нидерландов задержала гражданина Украины - капитана парусного судна по подозрению в перевозке по морю нелегальных мигрантов. Суд избрал украинцу меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Пограничная полиция Нидерландов начала досудебное расследование", - отметил он.

По его словам, посольство Украины в Нидерландах взаимодействует с местными правоохранителями для выяснения всех обстоятельств этого дела.

Напомним, ранее сообщалось, что у берегов Нидерландов в Северном море задержали яхту с нелегальными мигрантами, а среди задержанных были два гражданина Украины, которые были капитанами на этой яхте.

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